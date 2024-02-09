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Воронова Мавра Аверьянова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Воронова Мавра Аверьянова
Тип записи
о рождении
Номер записи
560-р
Роль персоны
Мать
Дата события
27.08.1906
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская вдова
Нас. Пункт приписки
д. Тереховка, Чертенская вол., Московский у., Калужская губ.
Дата крещения
30.08.1906
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3516, лист: 388
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 жен
Урожд. - Надежда
Мать - Воронова Мавра Аверьянова, крестьянская вдова (д. Тереховка, Чертенская вол., Московский у., Калужская губ.)
Воспр. - Бондырев Владимир Андреев, потомственный дворянин
Воспр. - Сенцова Мария Николаева, мещанская жена (г. Углич, Угличский у., Ярославская губ.)
Примечание: внебрачная
Примечание / Дополнительно
внебрачная
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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