Мухина Мария Иванова
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Мухина Мария Иванова
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 559-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 03.08.1906
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Нас. Пункт приписки
- с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
- Дата крещения
- 05.08.1906
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3516, лист: 387
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 21 жен
Урожд. - Мухина Евдокия Дмитриевна
Отец - Мухин Дмитрий Васильев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Мухина Мария Иванова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Мухин Александр Васильев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Мухина Ольга Васильева, крестьянская девица (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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