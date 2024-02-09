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Фрауэнфельд Василий Александров

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Фрауэнфельд Василий Александров
Тип записи
о рождении
Номер записи
558-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.07.1906
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
американский гражданин
Дата крещения
15.08.1906
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3516, лист: 387
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 жен
Урожд. - Спарро Евгения Леонидовна
Отец - Спарро Леонид Эдвинов, потомственный почетный гражданин
Мать - Спарро Евгения Львова
Воспр. - Рар Евгения Александрова, жена личного почетного гражданина
Воспр. - Фрауэнфельд Василий Александров, американский гражданин
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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