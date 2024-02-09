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Спарро Леонид Эдвинов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Спарро Леонид Эдвинов
Тип записи
о рождении
Номер записи
558-р
Роль персоны
Отец
Дата события
25.07.1906
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
потомственный почетный гражданин
Дата крещения
15.08.1906
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3516, лист: 387
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 жен
Урожд. - Спарро Евгения Леонидовна
Отец - Спарро Леонид Эдвинов, потомственный почетный гражданин
Мать - Спарро Евгения Львова
Воспр. - Рар Евгения Александрова, жена личного почетного гражданина
Воспр. - Фрауэнфельд Василий Александров, американский гражданин
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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