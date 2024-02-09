Спарро Евгения Леонидовна
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Спарро Евгения Леонидовна
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 558-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 25.07.1906
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Дата крещения
- 15.08.1906
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3516, лист: 387
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 20 жен
Урожд. - Спарро Евгения Леонидовна
Отец - Спарро Леонид Эдвинов, потомственный почетный гражданин
Мать - Спарро Евгения Львова
Воспр. - Рар Евгения Александрова, жена личного почетного гражданина
Воспр. - Фрауэнфельд Василий Александров, американский гражданин
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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