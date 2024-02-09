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Пьянова Евдокия Григорьева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Пьянова Евдокия Григорьева
Тип записи
о рождении
Номер записи
557-р
Роль персоны
Мать
Дата события
26.07.1906
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
28.07.1906
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3516, лист: 387
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 муж
Урожд. - Пьянов Прохор Васильевич
Отец - Пьянов Василий Лаврентьев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Пьянова Евдокия Григорьева (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Бусурин Фаддей, крестьянин (с. Муровлянка, Муровлянская вол., Епифанский у., Тульская губ, губ.)
Воспр. - Пьянова Евдокия Федорова, крестьянская жена (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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