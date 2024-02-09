Митусова Мавра Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМитусова Мавра Никитина

Митусова Мавра Никитина

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Митусова Мавра Никитина
Тип записи
о рождении
Номер записи
556-р
Роль персоны
Мать
Дата события
22.07.1906
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
23.07.1906
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3516, лист: 386
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 муж
Урожд. - Митусов Василий Алексеевич
Отец - Митусов Алексей Антипов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Митусова Мавра Никитина (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Гречин Илья Петров, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Ханова Дарья Акимова, крестьянская вдова (с. Никольское (Пестровка), Городищенский у., Пензенская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close