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Крашнина Васса Николаева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Крашнина Васса Николаева
Тип записи
о рождении
Номер записи
555-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.07.1906
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
с. Болтино, Троицкая вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
20.07.1906
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3516, лист: 386
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 жен
Урожд. - Пьянова Мария Константиновна
Отец - Пьянов Константин Герасимов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Пьянова Татьяна Николаева (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Крашнина Васса Николаева, крестьянская жена (с. Болтино, Троицкая вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Пьянов Петр Герасимов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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