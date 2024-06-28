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Ларина Анна Петрова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Ларина Анна Петрова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1202-р
Роль персоны
Мать
Дата события
14.06.1917
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
18.06.1917
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 160
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 жен
Урожд. - Ларина Зинаида Федоровна
Отец - Ларин Федор Иванов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Ларина Анна Петрова (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Мровченская Мария Стефанова, крестьянка (д. Грембков, гнима Старавесь  вол., Венгеровский у., Седлецкая губ.)
Воспр. - Щетнев Михаил Федоров, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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