Касаткина Агния Александровна
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Касаткина Агния Александровна
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1201-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 24.05.1917
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- потомственная дворянка
- Дата крещения
- 18.06.1917
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 160
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 10 жен
Урожд. - Гиршман Татьяна Георгиевна
Отец - Гиршман Георгий Жаннович, купец 2-ой гильдии (г. Москва, Московская губ.)
Мать - Гиршман Любовь Матвеева (г. Москва, Московская губ.)
Воспр. - Барухсон Александр Борисович, купец 2-ой гильдии (г. Го́льдинген, Гольдингенский у., Курляндская губ.)
Воспр. - Бринда Сергей Алексеевич, кандидат химических наук Московского университета
Воспр. - Касаткина Агния Александровна, потомственная дворянка
Воспр. - Шольц Раиса Алексеевна, купеческая жена (г. Москва, Московская губ.)
Примечание: Согласно акту о перемене фамилии МосгубЗАГС от 4 октября 1929 г. № 409 Любовь Матвеевна Гиршман с дочерью Татьяной переменила фамилию на "Зорину". 10/I 30 г.
- Примечание / Дополнительно
- Согласно акту о перемене фамилии МосгубЗАГС от 4 октября 1929 г. № 409 Любовь Матвеевна Гиршман с дочерью Татьяной переменила фамилию на "Зорину". 10/I 30 г.
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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