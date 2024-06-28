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Гиршман Любовь Матвеева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Гиршман Любовь Матвеева
Тип записи
о рождении
Номер записи
1201-р
Роль персоны
Мать
Дата события
24.05.1917
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
г. Москва, Московская губ.
Дата крещения
18.06.1917
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 160
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 жен
Урожд. - Гиршман Татьяна Георгиевна
Отец - Гиршман Георгий Жаннович, купец 2-ой гильдии (г. Москва, Московская губ.)
Мать - Гиршман Любовь Матвеева (г. Москва, Московская губ.)
Воспр. - Барухсон Александр Борисович, купец 2-ой гильдии (г. Го́льдинген, Гольдингенский у., Курляндская губ.)
Воспр. - Бринда Сергей Алексеевич, кандидат химических наук Московского университета
Воспр. - Касаткина Агния Александровна, потомственная дворянка
Воспр. - Шольц Раиса Алексеевна, купеческая жена (г. Москва, Московская губ.)
Примечание: Согласно акту о перемене фамилии МосгубЗАГС от 4 октября 1929 г. № 409 Любовь Матвеевна Гиршман с дочерью Татьяной переменила фамилию на "Зорину". 10/I 30 г.
Примечание / Дополнительно
Согласно акту о перемене фамилии МосгубЗАГС от 4 октября 1929 г. № 409 Любовь Матвеевна Гиршман с дочерью Татьяной переменила фамилию на "Зорину". 10/I 30 г.
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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