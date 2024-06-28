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Гиршман Георгий Жаннович

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Гиршман Георгий Жаннович
Тип записи
о рождении
Номер записи
1201-р
Роль персоны
Отец
Дата события
24.05.1917
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
купец 2-ой гильдии
Нас. Пункт приписки
г. Москва, Московская губ.
Дата крещения
18.06.1917
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 160
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 жен
Урожд. - Гиршман Татьяна Георгиевна
Отец - Гиршман Георгий Жаннович, купец 2-ой гильдии (г. Москва, Московская губ.)
Мать - Гиршман Любовь Матвеева (г. Москва, Московская губ.)
Воспр. - Барухсон Александр Борисович, купец 2-ой гильдии (г. Го́льдинген, Гольдингенский у., Курляндская губ.)
Воспр. - Бринда Сергей Алексеевич, кандидат химических наук Московского университета
Воспр. - Касаткина Агния Александровна, потомственная дворянка
Воспр. - Шольц Раиса Алексеевна, купеческая жена (г. Москва, Московская губ.)
Примечание: Согласно акту о перемене фамилии МосгубЗАГС от 4 октября 1929 г. № 409 Любовь Матвеевна Гиршман с дочерью Татьяной переменила фамилию на "Зорину". 10/I 30 г.
Примечание / Дополнительно
Согласно акту о перемене фамилии МосгубЗАГС от 4 октября 1929 г. № 409 Любовь Матвеевна Гиршман с дочерью Татьяной переменила фамилию на "Зорину". 10/I 30 г.
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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