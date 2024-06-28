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Сойкина Варвара Александрова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Сойкина Варвара Александрова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1200-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.05.1917
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
д. Тереховицы, Лаптевская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Дата крещения
07.05.1917
Священнослужители
Вр. священник Василий Врублевский, Церковь Георгия Победоносца церковь , с. Котра, диакон Стефан Тарасевич
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 159
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 муж
Урожд. - Чернавский Валентин Яковлевич
Отец - Чернавский Яков Иванов, крестьянин (д. Крути, Мядельская вол., Вилейский у., Виленская губ.)
Мать - Чернавская Анна Александрова (д. Крути, Мядельская вол., Вилейский у., Виленская губ.)
Воспр. - Романов Андрей Александров, крестьянин (д. Кижаны, Лаптевская вол., Владимирский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Сойкина Варвара Александрова, крестьянка (д. Тереховицы, Лаптевская вол., Владимирский у., Владимирская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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