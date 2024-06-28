Сойкина Варвара Александрова
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Сойкина Варвара Александрова
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1200-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 20.05.1917
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянка
- Нас. Пункт приписки
- д. Тереховицы, Лаптевская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Дата крещения
- 07.05.1917
- Священнослужители
- Вр. священник Василий Врублевский, Церковь Георгия Победоносца церковь , с. Котра, диакон Стефан Тарасевич
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 159
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 14 муж
Урожд. - Чернавский Валентин Яковлевич
Отец - Чернавский Яков Иванов, крестьянин (д. Крути, Мядельская вол., Вилейский у., Виленская губ.)
Мать - Чернавская Анна Александрова (д. Крути, Мядельская вол., Вилейский у., Виленская губ.)
Воспр. - Романов Андрей Александров, крестьянин (д. Кижаны, Лаптевская вол., Владимирский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Сойкина Варвара Александрова, крестьянка (д. Тереховицы, Лаптевская вол., Владимирский у., Владимирская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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