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Коробкин Николай Федорович

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Коробкин Николай Федорович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
119-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
02.05.1897
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
22.05.1897
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2656, лист: 512
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 муж
Урожд. - Коробкин Николай Федорович
Отец - Коробкин Феодор Филиппов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Коробкина Марфа Романова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Королева Татьяна Васильева, крестьянская девица (д. Малые Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Пьянов Василий Лаврентьев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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