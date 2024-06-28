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Моченов Алексей Федоров

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Моченов Алексей Федоров
Тип записи
о рождении
Номер записи
1199-р
Роль персоны
Отец
Дата события
25.05.1917
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
29.05.1917
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 159
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 муж
Урожд. - Моченов Анатолий Алексеевич
Отец - Моченов Алексей Федоров, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Моченова Мария Алексеева (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Кормилицын Алексей Алексеев, крестьянин (д. Казеево, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Кормилицына Александра Алексеева, крестьянская дочь (д. Казеево, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.)
Примечание: справка 29 I 71 г.
Примечание / Дополнительно
справка 29 I 71 г.
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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