Трахачев Николай Архипович
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Трахачев Николай Архипович
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1198-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 09.05.1917
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Нас. Пункт приписки
- с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
- Дата крещения
- 21.05.1917
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 158
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 12 муж
Урожд. - Трахачев Николай Архипович
Отец - Трахачев Архип Дмитриев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Трахачева Мария Яковлева (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Лизунова Дарья Степанова, крестьянка (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Фадеев Петр Яковлев, крестьянин (с. Константиново, Спасская вол., Бронницкий у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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