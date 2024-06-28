Мизерев Василий Гаврилов
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Мизерев Василий Гаврилов
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1197-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 02.05.1917
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- мещанин
- Нас. Пункт приписки
- г. Рязань, Рязанская губ.
- Дата крещения
- 14.05.1917
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 158
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 9 жен
Урожд. - Елена
Мать - Шутова Мария Андреева, крестьянская девица (д. Митяево, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Мизерев Василий Гаврилов, мещанин (г. Рязань, Рязанская губ.)
Воспр. - Петрова Мария Филиппова, крестьянка (д. Болшнево, Константиновская вол., Бежецкий у., Тверская губ.)
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.