Денисова Клавдия Ивановна
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Денисова Клавдия Ивановна
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1196-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 23.04.1917
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Нас. Пункт приписки
- д. Кривцово, Поречская вол., Калязинский у., Тверская губ.
- Дата крещения
- 30.04.1917
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 157
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 8 жен
Урожд. - Денисова Клавдия Ивановна
Отец - Денисов Иван Георгиевич, крестьянин (д. Кривцово, Поречская вол., Калязинский у., Тверская губ.)
Мать - Денисова Матрена Михайлова (д. Кривцово, Поречская вол., Калязинский у., Тверская губ.)
Воспр. - Киров Иван Захариев, крестьянин (д. Юрлово, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Скворцова Дарья Михайлова, крестьянка (д. Воробьево, Горбовская вол., Рузский у., Московская губ.)
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.