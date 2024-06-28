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Щечкин Григорий Львов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Щечкин Григорий Львов
Тип записи
о рождении
Номер записи
1195-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.04.1917
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
16.04.1917
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 157
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 муж
Урожд. - Чершенин Анатолий Васильевич
Отец - Чершенин Василий Федоров, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Чершенина Пелагея Петрова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Чершенина Мария Васильева, крестьянская дочь (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Щечкин Григорий Львов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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