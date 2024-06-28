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Васильева Клавдия Сергеева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Васильева Клавдия Сергеева
Тип записи
о рождении
Номер записи
1193-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.03.1917
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
мещанка
Нас. Пункт приписки
г. Гжатск, Смоленская губ.
Дата крещения
24.03.1917
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 156
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 муж
Урожд. - Гудков Василий Алексеевич
Отец - Гудков Алексей Иванов, крестьянин (д. Холм, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Гудкова Дарья Васильева (д. Холм, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Васильева Клавдия Сергеева, мещанка (г. Гжатск, Смоленская губ.)
Воспр. - Гудков Дмитрий Алексеев, крестьянин (д. Холм, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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