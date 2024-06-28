Гудкова Дарья Васильева
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Гудкова Дарья Васильева
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1193-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 15.03.1917
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Нас. Пункт приписки
- д. Холм, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
- Дата крещения
- 24.03.1917
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 156
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 9 муж
Урожд. - Гудков Василий Алексеевич
Отец - Гудков Алексей Иванов, крестьянин (д. Холм, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Гудкова Дарья Васильева (д. Холм, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Васильева Клавдия Сергеева, мещанка (г. Гжатск, Смоленская губ.)
Воспр. - Гудков Дмитрий Алексеев, крестьянин (д. Холм, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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