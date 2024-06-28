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Новикова Александра Ивановна

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Новикова Александра Ивановна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
1192-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
19.03.1917
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
22.03.1917
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 156
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 жен
Урожд. - Новикова Александра Ивановна
Отец - Новиков Иван Константинов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Новикова Ирина Павлова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Новиков Василий Павлов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Новикова Дарья Иванова, крестьянская дочь (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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