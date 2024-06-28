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Шебанова Наталья Матвеева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Шебанова Наталья Матвеева
Тип записи
о рождении
Номер записи
1191-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.03.1917
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
д. Лесищи, Новопанская вол., Михайловский у., Рязанская губ.
Дата крещения
13.03.1917
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 155
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 муж
Урожд. - Шебанов Александр Матвеевич
Отец - Шебанов Матвей Игнатьев, крестьянин (д. Лесищи, Новопанская вол., Михайловский у., Рязанская губ.)
Мать - Шебанова Александра Иванова (д. Лесищи, Новопанская вол., Михайловский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Шебанов Федор Матвеев, крестьянин (д. Лесищи, Новопанская вол., Михайловский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Шебанова Наталья Матвеева, крестьянская девица (д. Лесищи, Новопанская вол., Михайловский у., Рязанская губ.)
Примечание: 24 VIII 29 г., 3 VII 33 г.
Примечание / Дополнительно
24 VIII 29 г., 3 VII 33 г.
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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