Шебанов Федор Матвеев
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Шебанов Федор Матвеев
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1191-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 10.03.1917
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Лесищи, Новопанская вол., Михайловский у., Рязанская губ.
- Дата крещения
- 13.03.1917
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 155
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 8 муж
Урожд. - Шебанов Александр Матвеевич
Отец - Шебанов Матвей Игнатьев, крестьянин (д. Лесищи, Новопанская вол., Михайловский у., Рязанская губ.)
Мать - Шебанова Александра Иванова (д. Лесищи, Новопанская вол., Михайловский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Шебанов Федор Матвеев, крестьянин (д. Лесищи, Новопанская вол., Михайловский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Шебанова Наталья Матвеева, крестьянская девица (д. Лесищи, Новопанская вол., Михайловский у., Рязанская губ.)
Примечание: 24 VIII 29 г., 3 VII 33 г.
- Примечание / Дополнительно
- 24 VIII 29 г., 3 VII 33 г.
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.