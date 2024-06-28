Байкова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБайкова Анна Ивановна

Байкова Анна Ивановна

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Байкова Анна Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
1190-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.03.1917
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
06.03.1917
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 155
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 жен
Урожд. - Байкова Ираида Ивановна
Отец - Байков Иван Максимов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Байкова Федосья Федотова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Байкова Анна Ивановна, крестьянская девица (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Иванов Никита Иванов, крестьянин (д. Митецкое, Толмачевская вол., Бежецкий у., Тверская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close