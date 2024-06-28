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Мареев Василий Прокопьевич

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Мареев Василий Прокопьевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
1189-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
03.03.1917
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
05.03.1917
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 155
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 муж
Урожд. - Мареев Василий Прокопьевич
Отец - Мареев Прокопий Константинов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Мареева Ирина Федорова (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Мареева Елизавета Прокопьева, крестьянская девица (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Митусов Федор Иванов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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