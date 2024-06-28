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Леве Христина Германова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Леве Христина Германова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1188-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
18.02.1917
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
жена прапорщика 7-го запасного кавалерийского полка
Дата крещения
21.02.1917
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 154
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 жен
Урожд. - Ершова Анна Евдокимовна
Отец - Ершов Евдоким Андреев, крестьянин (д. Огневка, Ястребинская вол., Елецкий у., Орловская губ.)
Мать - Ершова Евдокия Зиновьева (д. Огневка, Ястребинская вол., Елецкий у., Орловская губ.)
Воспр. - Ершов Алексей Андреев, крестьянин (д. Огневка, Ястребинская вол., Елецкий у., Орловская губ.)
Воспр. - Леве Христина Германова, жена прапорщика 7-го запасного кавалерийского полка
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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