Ершов Алексей Андреев
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Ершов Алексей Андреев
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1188-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 18.02.1917
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Огневка, Ястребинская вол., Елецкий у., Орловская губ.
- Дата крещения
- 21.02.1917
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 154
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 5 жен
Урожд. - Ершова Анна Евдокимовна
Отец - Ершов Евдоким Андреев, крестьянин (д. Огневка, Ястребинская вол., Елецкий у., Орловская губ.)
Мать - Ершова Евдокия Зиновьева (д. Огневка, Ястребинская вол., Елецкий у., Орловская губ.)
Воспр. - Ершов Алексей Андреев, крестьянин (д. Огневка, Ястребинская вол., Елецкий у., Орловская губ.)
Воспр. - Леве Христина Германова, жена прапорщика 7-го запасного кавалерийского полка
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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