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Ершов Евдоким Андреев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Ершов Евдоким Андреев
Тип записи
о рождении
Номер записи
1188-р
Роль персоны
Отец
Дата события
18.02.1917
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Огневка, Ястребинская вол., Елецкий у., Орловская губ.
Дата крещения
21.02.1917
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 154
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 жен
Урожд. - Ершова Анна Евдокимовна
Отец - Ершов Евдоким Андреев, крестьянин (д. Огневка, Ястребинская вол., Елецкий у., Орловская губ.)
Мать - Ершова Евдокия Зиновьева (д. Огневка, Ястребинская вол., Елецкий у., Орловская губ.)
Воспр. - Ершов Алексей Андреев, крестьянин (д. Огневка, Ястребинская вол., Елецкий у., Орловская губ.)
Воспр. - Леве Христина Германова, жена прапорщика 7-го запасного кавалерийского полка
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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