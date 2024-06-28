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Макеенкова Мария Александрова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Макеенкова Мария Александрова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1187-р
Роль персоны
Мать
Дата события
03.02.1917
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Перхурово, Новинская вол., Богородский у., Московская губ.
Дата крещения
11.02.1917
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 154
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 жен
Урожд. - Макеенкова Лидия Ивановна
Отец - Макеенков Иван Егоров, крестьянин (д. Перхурово, Новинская вол., Богородский у., Московская губ.)
Мать - Макеенкова Мария Александрова (д. Перхурово, Новинская вол., Богородский у., Московская губ.)
Воспр. - Балабанов Василий Васильев, мещанин (г. Подольск, Московская губ.)
Воспр. - Макеенкова Екатерина Иванова, крестьянская девица (д. Перхурово, Новинская вол., Богородский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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