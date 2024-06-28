Карасев Дмитрий Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарасев Дмитрий Михайлов

Карасев Дмитрий Михайлов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Карасев Дмитрий Михайлов
Тип записи
о рождении
Номер записи
1186-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.01.1917
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с-цо. Лыткарино, Мячковская вол., Бронницкий у., Московская губ.
Дата крещения
02.02.1917
Священнослужители
Вр. священник Василий Врублевский, Церковь Георгия Победоносца церковь , с. Котра, диакон Стефан Тарасевич
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 153
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 жен
Урожд. - Софья
Мать - Нечаева Александра Григорьева, крестьянская девица (д. Антоновская Слободско-Осиновского общества, Устьважская вол., Шенкурский у., Архангельская губ губ.)
Воспр. - ???, крестьянка (д. Веледьевка, Дубковская вол., Покровский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Карасев Дмитрий Михайлов, крестьянин (с-цо. Лыткарино, Мячковская вол., Бронницкий у., Московская губ.)
Примечание: 11 III 33 г. +
Примечание / Дополнительно
11 III 33 г. +
Комментарий наборщика
ФИО воспреемника № 2 обрезано
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close