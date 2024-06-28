Карасев Дмитрий Михайлов
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Карасев Дмитрий Михайлов
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1186-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 23.01.1917
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- с-цо. Лыткарино, Мячковская вол., Бронницкий у., Московская губ.
- Дата крещения
- 02.02.1917
- Священнослужители
- Вр. священник Василий Врублевский, Церковь Георгия Победоносца церковь , с. Котра, диакон Стефан Тарасевич
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 153
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 3 жен
Урожд. - Софья
Мать - Нечаева Александра Григорьева, крестьянская девица (д. Антоновская Слободско-Осиновского общества, Устьважская вол., Шенкурский у., Архангельская губ губ.)
Воспр. - ???, крестьянка (д. Веледьевка, Дубковская вол., Покровский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Карасев Дмитрий Михайлов, крестьянин (с-цо. Лыткарино, Мячковская вол., Бронницкий у., Московская губ.)
Примечание: 11 III 33 г. +
- Примечание / Дополнительно
- 11 III 33 г. +
- Комментарий наборщика
- ФИО воспреемника № 2 обрезано
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- Источник
- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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