Горшкова Гликерия Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоршкова Гликерия Кузьмина

Горшкова Гликерия Кузьмина

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Горшкова Гликерия Кузьмина
Тип записи
о рождении
Номер записи
1185-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.01.1917
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
д. Малахова, Заворовская вол., Тарусский у., Калужская губ.
Дата крещения
02.02.1917
Священнослужители
Вр. священник Василий Врублевский, Церковь Георгия Победоносца церковь , с. Котра, диакон Стефан Тарасевич
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 153
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 муж
Урожд. - Егоров Николай Матвеевич
Отец - Егоров Матвей Васильев, крестьянин (д. Полухино, Белянинская вол., Тарусский у., Калужская губ.)
Мать - Егорова Татьяна Евграфова (д. Полухино, Белянинская вол., Тарусский у., Калужская губ.)
Воспр. - Алексеев Карп Иванов, мещанин (г. Подольск, Московская губ.)
Воспр. - Горшкова Гликерия Кузьмина, крестьянка (д. Малахова, Заворовская вол., Тарусский у., Калужская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close