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Михайлова Анна Александрова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Михайлова Анна Александрова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1184-р
Роль персоны
Мать
Дата события
23.01.1917
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
г. Москва, Московская губ.
Дата крещения
29.01.1917
Священнослужители
Вр. священник Василий Врублевский, Церковь Георгия Победоносца церковь , с. Котра, диакон Стефан Тарасевич
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 153
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 муж
Урожд. - Михайлов Валентин Владимирович
Отец - Михайлов Владимир Михайлов, мещанин Кузнецкой слободы (г. Москва, Московская губ.)
Мать - Михайлова Анна Александрова (г. Москва, Московская губ.)
Воспр. - Кириллов Павел Александров, мещанин (г. Солигалич, Солигаличской у., Костромская губ.)
Воспр. - Михайлова Анна Владимирова, мещанка Кузнечной слободы (г. Москва, Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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