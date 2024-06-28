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Чистяков Александр Петров

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Чистяков Александр Петров
Тип записи
о рождении
Номер записи
1183-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
21.01.1917
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Шатры, Петрово-Городищенская вол., Суздальский у., Владимирская губ.
Дата крещения
28.01.1917
Священнослужители
Вр. священник Василий Врублевский, Церковь Георгия Победоносца церковь , с. Котра, диакон Стефан Тарасевич
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 152
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 муж
Урожд. - Воронов Василий Иванович
Отец - Воронов Иван Осипов, крестьянин (д. Кононово, Троицкая вол., Клинский у., Московская губ.)
Мать - Воронова Анна Степанова (д. Кононово, Троицкая вол., Клинский у., Московская губ.)
Воспр. - Скворцова Дарья Михайлова, крестьянка (д. Воробьево, Горбовская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Чистяков Александр Петров, крестьянин (д. Шатры, Петрово-Городищенская вол., Суздальский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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