Воронова Анна Степанова
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Воронова Анна Степанова
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1183-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 21.01.1917
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Нас. Пункт приписки
- д. Кононово, Троицкая вол., Клинский у., Московская губ.
- Дата крещения
- 28.01.1917
- Священнослужители
- Вр. священник Василий Врублевский, Церковь Георгия Победоносца церковь , с. Котра, диакон Стефан Тарасевич
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 152
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 4 муж
Урожд. - Воронов Василий Иванович
Отец - Воронов Иван Осипов, крестьянин (д. Кононово, Троицкая вол., Клинский у., Московская губ.)
Мать - Воронова Анна Степанова (д. Кононово, Троицкая вол., Клинский у., Московская губ.)
Воспр. - Скворцова Дарья Михайлова, крестьянка (д. Воробьево, Горбовская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Чистяков Александр Петров, крестьянин (д. Шатры, Петрово-Городищенская вол., Суздальский у., Владимирская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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