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Воронов Василий Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Воронов Василий Иванович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
1183-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
21.01.1917
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Кононово, Троицкая вол., Клинский у., Московская губ.
Дата крещения
28.01.1917
Священнослужители
Вр. священник Василий Врублевский, Церковь Георгия Победоносца церковь , с. Котра, диакон Стефан Тарасевич
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 152
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 муж
Урожд. - Воронов Василий Иванович
Отец - Воронов Иван Осипов, крестьянин (д. Кононово, Троицкая вол., Клинский у., Московская губ.)
Мать - Воронова Анна Степанова (д. Кононово, Троицкая вол., Клинский у., Московская губ.)
Воспр. - Скворцова Дарья Михайлова, крестьянка (д. Воробьево, Горбовская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Чистяков Александр Петров, крестьянин (д. Шатры, Петрово-Городищенская вол., Суздальский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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