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Пичугина Анна Павлова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Пичугина Анна Павлова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1182-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.01.1917
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Жостово, Троицкая вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
26.01.1917
Священнослужители
Вр. священник Василий Врублевский, Церковь Георгия Победоносца церковь , с. Котра, диакон Стефан Тарасевич
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 152
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 муж
Урожд. - Пичугин Валентин Осипович
Отец - Пичугин Осип Васильев, крестьянин (д. Жостово, Троицкая вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Пичугина Екатерина Георгиева (д. Жостово, Троицкая вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Пичугин Александр Гаврилов, крестьянин (д. Жостово, Троицкая вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Пичугина Анна Павлова, крестьянин (д. Жостово, Троицкая вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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