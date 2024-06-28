Пичугина Анна Павлова
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Пичугина Анна Павлова
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1182-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 24.01.1917
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Жостово, Троицкая вол., Московский у., Московская губ.
- Дата крещения
- 26.01.1917
- Священнослужители
- Вр. священник Василий Врублевский, Церковь Георгия Победоносца церковь , с. Котра, диакон Стефан Тарасевич
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 152
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 3 муж
Урожд. - Пичугин Валентин Осипович
Отец - Пичугин Осип Васильев, крестьянин (д. Жостово, Троицкая вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Пичугина Екатерина Георгиева (д. Жостово, Троицкая вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Пичугин Александр Гаврилов, крестьянин (д. Жостово, Троицкая вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Пичугина Анна Павлова, крестьянин (д. Жостово, Троицкая вол., Московский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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