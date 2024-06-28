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Кондратьева Ольга Васильева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Кондратьева Ольга Васильева
Тип записи
о рождении
Номер записи
1181-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.01.1917
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
д. Грязная (Раевка), Корсаковская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата крещения
22.01.1917
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 152
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 жен
Урожд. - Горелова Мария Васильевна
Отец - Горелов Василий Тимофеев, крестьянин (д. Алексино, Лузгаринская вол., Егорьевский у., Рязанская губ.)
Мать - Горелова Матрена Иванова (д. Алексино, Лузгаринская вол., Егорьевский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Воронин Алексей Иванов, крестьянин (д. Волково, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Кондратьева Ольга Васильева, крестьянка (д. Грязная (Раевка), Корсаковская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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