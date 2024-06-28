Горелова Мария Васильевна
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Горелова Мария Васильевна
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1181-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 20.01.1917
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Нас. Пункт приписки
- д. Алексино, Лузгаринская вол., Егорьевский у., Рязанская губ.
- Дата крещения
- 22.01.1917
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 152
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 2 жен
Урожд. - Горелова Мария Васильевна
Отец - Горелов Василий Тимофеев, крестьянин (д. Алексино, Лузгаринская вол., Егорьевский у., Рязанская губ.)
Мать - Горелова Матрена Иванова (д. Алексино, Лузгаринская вол., Егорьевский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Воронин Алексей Иванов, крестьянин (д. Волково, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Кондратьева Ольга Васильева, крестьянка (д. Грязная (Раевка), Корсаковская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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