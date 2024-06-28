Суворова Варвара Николаева
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Суворова Варвара Николаева
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1180-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 15.01.1917
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Нас. Пункт приписки
- д. Починки, Соголевская вол., Клинский у., Московская губ.
- Дата крещения
- 21.01.1917
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 151
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 2 муж
Урожд. - Суворов Василий Васильевич
Отец - Суворов Василий Иванов, крестьянин (д. Починки, Соголевская вол., Клинский у., Московская губ.)
Мать - Суворова Варвара Николаева (д. Починки, Соголевская вол., Клинский у., Московская губ.)
Воспр. - Меньков Иван Дмитриева, крестьянин (д. Аббакумово, Липенская вол., Покровский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Недожарова Екатерина Семенова, крестьянка (д. Починки, Соголевская вол., Клинский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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