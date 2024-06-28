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Суворов Василий Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Суворов Василий Иванов
Тип записи
о рождении
Номер записи
1180-р
Роль персоны
Отец
Дата события
15.01.1917
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Починки, Соголевская вол., Клинский у., Московская губ.
Дата крещения
21.01.1917
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 151
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 муж
Урожд. - Суворов Василий Васильевич
Отец - Суворов Василий Иванов, крестьянин (д. Починки, Соголевская вол., Клинский у., Московская губ.)
Мать - Суворова Варвара Николаева (д. Починки, Соголевская вол., Клинский у., Московская губ.)
Воспр. - Меньков Иван Дмитриева, крестьянин (д. Аббакумово, Липенская вол., Покровский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Недожарова Екатерина Семенова, крестьянка (д. Починки, Соголевская вол., Клинский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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