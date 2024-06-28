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Митусов Василий Флоров

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Митусов Василий Флоров
Тип записи
о рождении
Номер записи
117-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.04.1897
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
06.04.1897
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2656, лист: 512
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 муж
Урожд. - Мошков Георгий Васильевич
Отец - Мошков Василий Андреев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Мошкова Параскева Андреева (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Митусов Василий Флоров, крестьянский сын (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Мошкова Матрона Афанасьева, крестьянская девица (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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