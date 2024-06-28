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Бурлачков Гавриил Андреев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Бурлачков Гавриил Андреев
Тип записи
о рождении
Номер записи
1179-р
Роль персоны
Отец
Дата события
03.01.1917
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Жуково, Логиновская вол., Тверской у., Тверская губ.
Дата крещения
15.01.1917
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 151
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 муж
Урожд. - Бурлачков Евгений Гаврилович
Отец - Бурлачков Гавриил Андреев, крестьянин (д. Жуково, Логиновская вол., Тверской у., Тверская губ.)
Мать - Бурлачкова Мария Васильева (д. Жуково, Логиновская вол., Тверской у., Тверская губ.)
Воспр. - Беляков Георгий Григорьев, крестьянин (д. Губино, Соголевская вол., Клинский у., Московская губ.)
Воспр. - Петрова Мария Ильина, жена личного почетного гражданина
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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