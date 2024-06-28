Бурлачков Евгений Гаврилович
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Бурлачков Евгений Гаврилович
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1179-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 03.01.1917
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Нас. Пункт приписки
- д. Жуково, Логиновская вол., Тверской у., Тверская губ.
- Дата крещения
- 15.01.1917
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 151
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 1 муж
Урожд. - Бурлачков Евгений Гаврилович
Отец - Бурлачков Гавриил Андреев, крестьянин (д. Жуково, Логиновская вол., Тверской у., Тверская губ.)
Мать - Бурлачкова Мария Васильева (д. Жуково, Логиновская вол., Тверской у., Тверская губ.)
Воспр. - Беляков Георгий Григорьев, крестьянин (д. Губино, Соголевская вол., Клинский у., Московская губ.)
Воспр. - Петрова Мария Ильина, жена личного почетного гражданина
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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