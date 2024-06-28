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Прокофьев Иван Прокопьев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Прокофьев Иван Прокопьев
Тип записи
о рождении
Номер записи
1178-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.01.1917
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Иванищинские Горки, Емельяновская вол., Старицкий у., Тверская губ.
Дата крещения
08.01.1917
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 151
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 жен
Урожд. - Алексина Татьяна Федоровна
Отец - Алексин Федор Андреев, крестьянин (с. Сумароково, Больше-Маресевская вол., Лукояновский у., Нижегородская губ.)
Мать - Алексина Ольга Тимофеева (с. Сумароково, Больше-Маресевская вол., Лукояновский у., Нижегородская губ.)
Воспр. - Арсенова Мария Тимофеева, крестьянка (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Прокофьев Иван Прокопьев, крестьянин (д. Иванищинские Горки, Емельяновская вол., Старицкий у., Тверская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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