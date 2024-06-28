Алексин Федор Андреев
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Алексин Федор Андреев
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1178-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 01.01.1917
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- с. Сумароково, Больше-Маресевская вол., Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Дата крещения
- 08.01.1917
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 151
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 1 жен
Урожд. - Алексина Татьяна Федоровна
Отец - Алексин Федор Андреев, крестьянин (с. Сумароково, Больше-Маресевская вол., Лукояновский у., Нижегородская губ.)
Мать - Алексина Ольга Тимофеева (с. Сумароково, Больше-Маресевская вол., Лукояновский у., Нижегородская губ.)
Воспр. - Арсенова Мария Тимофеева, крестьянка (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Прокофьев Иван Прокопьев, крестьянин (д. Иванищинские Горки, Емельяновская вол., Старицкий у., Тверская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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