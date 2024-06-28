Алексина Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексина Татьяна Федоровна

Алексина Татьяна Федоровна

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Алексина Татьяна Федоровна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
1178-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
01.01.1917
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Сумароково, Больше-Маресевская вол., Лукояновский у., Нижегородская губ.
Дата крещения
08.01.1917
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 151
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 жен
Урожд. - Алексина Татьяна Федоровна
Отец - Алексин Федор Андреев, крестьянин (с. Сумароково, Больше-Маресевская вол., Лукояновский у., Нижегородская губ.)
Мать - Алексина Ольга Тимофеева (с. Сумароково, Больше-Маресевская вол., Лукояновский у., Нижегородская губ.)
Воспр. - Арсенова Мария Тимофеева, крестьянка (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Прокофьев Иван Прокопьев, крестьянин (д. Иванищинские Горки, Емельяновская вол., Старицкий у., Тверская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close