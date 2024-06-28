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Шумилкин Василий Васильевич

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Шумилкин Василий Васильевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
1177-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
22.12.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Золотилово, Ивановская вол., Зубцовский у., Тверская губ.
Дата крещения
26.12.1916
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 117
Полная запись МК
Счёт родившихся: 25 муж
Урожд. - Шумилкин Василий Васильевич
Отец - Шумилкин Василий Никитин, крестьянин (д. Золотилово, Ивановская вол., Зубцовский у., Тверская губ.)
Мать - Шумилкина Дарья Васильева (д. Золотилово, Ивановская вол., Зубцовский у., Тверская губ.)
Воспр. - Бурцева Анастасия Кириллова, крестьянка (д. Холопье, Пачуринская вол., Зубцовский у., Тверская губ.)
Воспр. - Шумилкин Александр Васильев, крестьянин (д. Золотилово, Ивановская вол., Зубцовский у., Тверская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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