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Евдокимова Ольга Иванова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Евдокимова Ольга Иванова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1176-р
Роль персоны
Мать
Дата события
11.12.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
17.12.1916
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 116
Полная запись МК
Счёт родившихся: 24 муж
Урожд. - Евдокимов Григорий Васильевич
Отец - Евдокимов Василий Васильев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Евдокимова Ольга Иванова (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Вострякова Мария Яковлева, крестьянка (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Лебедев Михаил Васильев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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