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Бурцева Анисия Сергеева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Бурцева Анисия Сергеева
Тип записи
о рождении
Номер записи
1175-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.11.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
д. Холопье, Пачуринская вол., Зубцовский у., Тверская губ.
Дата крещения
26.11.1916
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 116
Полная запись МК
Счёт родившихся: 23 муж
Урожд. - Муковнин Петр Гаврилович
Отец - Муковнин Гавриил Васильев, крестьянин (с. Ярище, Одоевская вол., Мало-Архангельский у., Орловская губ.)
Мать - Муковнина Анастасия Гаврилова (с. Ярище, Одоевская вол., Мало-Архангельский у., Орловская губ.)
Воспр. - Бурцева Анисия Сергеева, крестьянка (д. Холопье, Пачуринская вол., Зубцовский у., Тверская губ.)
Воспр. - Челобитчиков Андрей Павлов, крестьянин (с. Нетрубеж, Нетрубежская вол., Мало-Архангельский у., Орловская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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